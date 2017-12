Star Citizen: Alpha 3.0 disponibile a partire da oggi per tutti i backer

ha annunciato che l'attesadiè disponibile a partire da oggi 23 dicembre per tutti gli utenti che hanno supportato finanziariamente il titolo.

I giocatori possono ora accedere all'Universo Persistente, alle tre lune di Crusader, e ai nuovi sistemi di missioni e cargo. L'attesa è stata lunga, ma il tempo trascorso è stato sfruttato per testare al meglio questa versione prima del suo lancio ufficiale, anche se gli sviluppatori hanno dichiarato che c'è ancora del lavoro da fare sul versante dell'ottimizzazione delle performance. Come annunciato qualche mese fa, d'ora in avanti il team si concentrerà sulla pubblicazione di aggiornamenti più contenuti a cadenza trimestrale, piuttosto che su update di grosse dimensioni.

Intanto, nei giorni scorsi è stato pubblicato il teaser trailer di Squadron 42 - il modulo single player di Star Citizen - con protagonista Mark Hamill (interprete di Luke Skywalker, nelle sale in questi giorni con Star Wars: Gli Ultimi Jedi). Il team ha anche colto l'occasione per rivelarne i requisiti di sistema minimi.