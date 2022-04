Star Citizen si amplia con un'astronave raffineria: superati i 445 milioni di dollari

Dopo aver introdotto nuove opzioni per il rifornimento di carburante delle astronavi in Star Citizen, il team di sviluppo di Cloud Imperium Games ha ulteriori aggiornamenti per gli abitanti delle colonie spaziali.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo video diario, nel quale si specificano le novità in arrivo nella versione Alpha 3.17 del gioco. Con il filmato che trovate in apertura a questa news, gli appassionati del simulatore spaziale apprendono ad esempio che presto Star Citizen accoglierà una vera e propria astronave con funzioni di raffineria itinerante. In questo modo, i giocatori non dovranno più raggiungere obbligatoriamente una stazione dedicata per elaborare le risorse naturali raccolte in giro per l'universo.

Accanto a questa interessante novità, gli autori di Star Citizen hanno approfittato dell'occasione per presentare al pubblico i dati aggiornati relativi alla campagna di crowfunding dedicata al titolo. Al momento, i fondi a disposizione di Cloud Imperium Games hanno raggiunto la più che impressionante cifra di oltre 446 milioni di dollari. In parallelo, anche la community di esploratori dello spazio si è estesa, sino a raggiungere un volume di ben 3.630.047 cittadini.



Prosegue dunque come inarrestabile l'ascesa di questo ambizioso titolo, nonostante i molteplici posticipi e rinvii che hanno interessato Star Citizen sin dal suo debutto in versione Alpha.