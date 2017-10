Star Citizen: annunciata una partnership con Intel; crowdfunding oltre i $162

In occasione della CitizenCon tenuta a Francoforte, in Germania, il direttore dell'ambizioso, Chris Roberts, è salito sul palco per annunciare una nuova partnership stretta tra

La collaborazione sarà legata alla nuova serie SSD Intel Optane SSD 900P: chiunque acquisterà i dispositivi di archiviazione di memoria otterrà in omaggio una navicella spaziale Sabre Raven, da sbloccare all'interno di Star Citizen fino ad esaurimento scorte. Potete dare un'occhiata al veicolo tramite il video che trovate in cima (minuto 10:22) e l'immagine riportata in calce alla notizia.

"La serie Intel Optane SSD 900P è incredibilmente veloce, certamente il drive più veloce che abbia mai utilizzato", il commento di Roberts. "I nostri sviluppatori dello Star Engine [nome non ufficiale del motore grafico] stanno lavorando sull'ambito tecnologico per ridurre i tempi di caricamento utilizzando nuove tecniche sviluppate per Star Citizen e ottimizzate per la serie Intel Optane SSD 900P, la più veloce che abbiamo testato. Continueremo a migliorare Star Citizen, cosicché le sue performance potranno continuare a crescere affiancato dalle Intel Optane SSD 900P".

Tra le altre cose, inoltre, apprendiamo che Star Citizen ha raggiunto e superato i 162 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfundning. Il simulatore spaziale è atteso su PC, ma non siamo ancora in possesso di una data di lancio.