Star Citizen: arrivano le microtransazioni, terreni in vendita a 50 e 100 dollari

Sta facendo molto discutere la scelta didi aggiungere gli acquisti in-app in: la nuova versione Alpha 3.0 permette infatti di acquistare terreni al prezzo di 50 o 100 dollari.

Gli appezzamenti più piccoli (4x4) costano 49 dollari mentre quelli più grandi (8x8) hanno un costo pari a 99.99 dollari, inoltre gli sviluppatori hanno annunciato che questa feature verrà espansa in futuro con la possibilità di acquistare altri terreni su Lune, Asteroidi e vari pianeti. Al momento gli spazi non sono ancora disponibili e l'acquisto da diritto a un certificato di proprietà che vi permetterà di accedere al terreno non appena questo sarà effettivamente costruito.

Questa scelta ha generato molte polemiche poichè Star Citizen ha ottenuto finanziamenti per quasi 170 milioni di dollari ed è ancora ben lungi dall'essere completato, il gioco è ancora in fase Alpha e la versione definitiva potrebbe vedere la luce solo tra alcuni anni. Il team di sviluppo fa sapere che in questo modo spera di ottenere ulteriori fondi per completare lo sviluppo, nel gioco completo i terreni potranno essere acquistati anche con la moneta in-game senza necessità di spendere denaro reale.