Star Citizen: badge speciale per i 2 milioni di giocatori e aggiornamento della roadmap

Nelle scorse ore Cloud Imperium Games ha annunciato che, per festeggiare l'importantissimo traguardo dei 2 milioni di giocatori in Star Citizen, regalerà uno speciale badge per celebrare l'impegno e la dedizione mostrata da coloro che credono nel progetto.

Sì tratta di un'iniziativa del tutto simile a quella messa in atto nell'ottobre del 2015, quando venne raggiunto il totale di un milione. In aggiunta a ciò, tutti i Citizens riceveranno in futuro anche una T-shirt in-game con il medesimo logo, che potete ammirare nella galleria in calce.

Il team ha anche colto l'occasione per aggiornare la roadmap e annunciare i suoi piani per il futuro. L'Alpha 3.2.0 verrà pubblicata entro il mese di giugno e introdurrà nuovi personaggi, veicoli e navi, e miglioramenti all'intelligenza artificiale, all'economia e ai viaggi quantici. La 3.3.0 è attesa per il terzo trimestre di quest'anno. Aggiungerà il pianeta Hurston e le sue lune, la zona di attracco di Lorville e si focalizzerà sull'aspetto tecnico del gioco. Introdurrà, ad esempio, la nuova tecnologia Environmental Blending Shader, che migliorerà l'interazione di sporcizia, ghiaccio e sabbia con gli oggetti. Verranno anche applicate diverse ottimizzazioni al motore al fine di migliorare le performance su tutti i PC, qualsiasi siano le specifiche.

L'Alpha 3.4.0 è stata pianificata per il quarto trimestre di quest'anno, mentre la 3.5.0 per il primo del 2019, a conferma della volontà del team di concentrarsi su aggiornamenti più corposi a cadenza trimestrale. Vi ricordiamo che Star Citizen è in sviluppo esclusivamente per PC, ma è ancora privo di una data d'uscita.