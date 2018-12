Star Citizen: la campagna Squadron 42 'superiore' a God of War, The Last of Us e RDR 2

Tornando a discutere di Star Citizen, Chris Roberts, al capo di Cloud Imperium Games, ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto audaci nel corso di una nuova intervista concessa ai microfoni di Gamesbeat.

Come saprete, Star Citizen include una ricca campagna single player denominata "Squadron 42", di cui proprio in queste ore abbiamo appreso lo slittamento al 2020. Stando a quanto dice Roberts, la qualità del comparto narrativo presente all'interno dell'ambizioso simulatore spaziale sarà addirittura superiore a quella di The Last of Us, God of War e Red Dead Redemption 2, che negli ultimi anni hanno settato dei nuovi standard per l'intero medium videoludico.

"La differenza tra questo ed un film è che ogni singolo personaggio secondario avrà la propria storia. Il tutto sarà decisamente legato al modo in cui la storia verrà narrata. Penso che, se riuscirà a colpire ad un livello emozionale, rappresenterà un'esperienza stupenda per i giocatori. Man mano che ci lavoriamo [alla campagna Squadron 42], riesco a sentire come sarà, e ad avvertire il modo in cui verrà accolta.

So che ci sono elementi simili ad altri prodotti, che si tratti di God of War, The Last of Us o Red Dead Redemption 2. Sento che siamo un gradino sopra a quel livello, sotto il punto di vista dell'interconnessione, della recitazione e della caratterizzazione. Ma, ovviamente, io sono di parte. Spero che riesca a spingere oltre quel senso di interattività, o come vogliate definirlo".

Star Citizen è atteso esclusivamente su PC. Al momento non sappiamo ancora quando il gioco sarà pubblicato nella sua versione definitiva. Nel frattempo, CIG ha ricevuto altri 46 milioni di dollari per lo sviluppo da parte di due investitori privati.