Star Citizen: Cloud Imperium Games risponde alle accuse legali di Crytek

Vi abbiamo già riportato in mattinata lo scottante tema riguardante le accuse cheha rivolto aper violazione di copyright.

Il team capitanato da Chris Roberts avrebbe dovuto apporre il logo del Cry Engine nelle schermate iniziali e nel materiale promozionale di Star Citizen; l'accordo, però, non è stato rispettato da CIG dal momento che il suo simulatore spaziale ha cambiato in corsa il motore grafico, ed utilizza attualmente l'engine Lumberyard di proprietà di Amazon.

A fronte di ciò, Crytek richiede un risarcimento di 75.000 dollari per danni di immagine e violazione di copyright, ma nelle ultime ore è arrivata la replica ufficiale di Cloud Imperium Games, riportata dal sito Dark Side Of Gaming.

"Siamo consapevoli che le accuse di Crytek sono state prese in esame dalla Corte Distrettule degli USA. CIG non ha fatto più utilizzo del Cry Engine da ormai diverso tempo, sin da quando abbiamo adottato il Lumberyard di Amazon. Questa è un'accusa insensata contro la quale ci difenderemo vigorosamente, e da cui non mancheremo di recuperare i costi che Crytek ci causerà andando incontro a questa situazione", questo il commento della compagnia al lavoro sul gioco.

A questo punto, non ci resta che rimanere in attesa per i futuri risvolti di questa controversia.