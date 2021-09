Star Citizen: stop alla vendita di un'astronave concept per 'pubblicità ingannevole'

L'Advertising Standards Authority, un organismo indipendente istituito nel Regno Unito per il controllo delle attività pubblicitarie, ha intimato a Cloud Imperium Games di cessare la vendita di astronavi concept di Star Citizen che, in quanto tali, non sono ancora disponibili nel kolossal sci-fi.

L'agenzia britannica ritiene infatti che i vertici di Cloud Imperium debbano chiarire la natura delle attività promozionali legate alle cosiddette "concept ships", ossia tutte quelle astronavi che vengono pubblicizzate nel negozio di Star Citizen pur non essendo ancora fruibili dagli utenti.

L'intervento dell'ASA accoglie le richieste avanzate dal redditor Matzy che, nel rivolgersi all'organismo di controllo inglese, afferma di essere stato spinto ad acquistare l'astronave cargo Gatac Railen da quella che lui stesso definisce una "pubblicità ingannevole". L'appassionato di Star Citizen spiega di aver comprato l'astronave concept lasciandosi attrarre da una mail pubblicitaria di Cloud Imperium che lo esortava all'acquisto come "ultima possibilità da prendere al volo e agire rapidamente prima che finisca".

A seguito del "cartellino giallo" comminato dall'ASA, propedeutico ad una multa o a interventi ancora più stringenti in tema di promozione del gioco in UK, il team di Cloud Imperium ha già provveduto a bloccare la vendita del Gatac Railen sia nel Regno Unito che nel resto del mondo, specificando come "il veicolo è in fase di sviluppo e non è ancora pronto per essere visualizzato nel tuo hangar o per volare in Star Citizen. Sarà disponibile come contenuto giocabile in una futura patch". Nel frattempo, chi ha già acquistato il vascello iper-futuristico può ricevere un'astronave in prestito che ha le stesse dimensioni e funzionalità operative del Railen.

Quanto all'uscita della versione 1.0 dell'esperienza sci-fi promessa da Chris Roberts e Cloud Imperium, si spera che gli oltre 380 milioni di dollari di finanziamento per Star Citizen raccolti fino ad oggi dalla software house indipendente possano servire ad avvicinarci alla data di lancio ufficiale.