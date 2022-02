Star Citizen senza confini: anche i rifornimenti di carburante tra le novità

Dopo la recente decisione di Cloud Imperium di non includere più finestre di lancio all'interno della Road Map di Star Citizen, gli autori dell'ambiziosa opera sci-fi non cessano di presentare le novità in arrivo all'interno del gioco.

Attualmente ancora in pieno sviluppo, Star Citizen offre ai videogiocatori la possibilità di cimentarsi con un'articolata esperienza simulativa da vivere tra stelle e pianeti. Con lo sforzo produttivo supportato dall'impressionate cifra di oltre 400 milioni di dollari di crowfunding per Star Citizen, Cloud Imperium continua a dare forma al proprio universo.

Di recente, ad esempio, la software house ha pubblicato un nuovo video dedicato ai futuri upgrade in arrivo nell'Alpha 3.17 di Star Citizen. Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta in particolare la nuova funzionalità di ricarica del carburante, che dovrebbe finalmente evitare agli esploratori la necessità di abbandonare una nave solo perché ormai priva di alimentazione. Spazio inoltre anche per un nuovo veicolo finalizzato ai viaggi interstellari, con il parco astronavi di Star Citizen in continua espansione.

In calce, trovate invece un secondo appuntamento comunicativo, nel corso del quale Ali Brown, director of graphics engineering presso Cloud Imperium, ha discusso delle migliorie tecniche e grafiche in arrivo in Star Citizen nel prossimo futuro.