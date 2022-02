Star Citizen e le critiche per i rinvii: basta finestre di lancio con la nuova Roadmap

Dopo aver precisato che Star Citizen Squadron 42 non uscirà prima del 2024, i rappresentanti di Cloud Imperium Games annunciano un importante cambiamento nelle strategie comunicative inerenti la Roadmap del kolossal sci-fi.

Dalle colonne del sito ufficiale dell'opera fantascientifica ideata da Chris Roberts, il Community Team di CIG si riallaccia alle critiche su rinvii e tagli nella Roadmap di Star Citizen per riferire che, da qui in avanti, le comunicazioni con gli utenti avverranno in maniera diversa.

A tal proposito, gli autori di RSI spiegano infatti che "poiché la nostra comunicazione si sta spostando in maniera più decisa dalle tempistiche di lancio degli update ai progressi che stiamo compiendo, abbiamo deciso intenzionalmente di ridurre gli annunci riguardanti le scalette di uscita degli aggiornamenti. Abbiamo preso questa decisione affinché i giocatori e i nostri stessi sviluppatori si concentrino sulla pianificazione e la realizzazione degli update, piuttosto che sulle tempistiche di consegna".

Per il team di Cloud Imperium Games, insomma, era "questo il difetto della vecchia Roadmap pubblica di Star Citizen: mostrava solo ciò che stava arrivando, e quindi dava involontariamente l'impressione che quelle scadenze negli update erano tutto ciò che contava del nostro lavoro. Grazie alla nuova Roadmap la priorità della comunicazione sarà data ai progressi, da qui l'importanza che daremo d'ora in avanti al Progress Tracker che troverete sulle pagine della Roadmap aggiornata del nostro sito".

Nelle intenzioni di Cloud Imperium Games, quindi, il netto cambio di rotta nella strategia comunicativa dovrebbe mitigare le critiche mosse dagli utenti per le promesse disattese con i rinvii degli aggiornamenti contenutistici di Star Citizen e, al contempo, aiutare gli stessi sviluppatori a lavorare con maggiore efficacia agli update. In quest'ottica rientrerà così il nuovo Progress Tracker della Roadmap e, con esso, il piano che prevede la pubblicazione di numerosi diari di sviluppo e approfondimenti come quello sull'esplorazione dei relitti delle astronavi di Star Citizen.