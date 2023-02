Star Citizen senza data di uscita, il crowfunding continua: oltre 550 milioni di dollari!

Con l'introduzione delle attività di estrazione mineraria in Star Citizen, la ricercata avventura sci-fi compie un ulteriore passo verso il completamento del processo di sviluppo.

Nonostante ciò, il titolo resta ostinatamente privo di una finestra di uscita per la sua versione completa e definitiva. Dopo molteplici posticipi e rinvii, gli sviluppatori di Cloud Imperium Games hanno infatti deciso di astenersi dal comunicare ulteriori scadenze precise per la propria creazione. In attesa di aggiornamenti concreti sul fronte del possibile day one del gioco, Star Citizen vede comunque aumentare in maniera costante la sua community.

Gli ultimi dati relativi al crowfunding dell'opera confermano infatti l'adesione al progetto di oltre 4,4 milioni di cittadini delle colonie spaziali. Complessivamente, questi ultimi hanno messo a disposizione della software house un imponente volume di risorse, quantificato in ben oltre 550 milioni di dollari! Solo nel settembre 2022, Star Citizen disponeva di 500 milioni di dollari circa. Una crescita stellare, che Cloud Imperium Games sta impiegando per plasmare un titolo sci-fi incredibilmente ambizioso e dettagliato.



Oltre alle modalità attualmente disponibili nell'anteprima del titolo, ricordiamo che è in sviluppo anche la modalità single player di Star Citizen. Denominata Squadron 42, quest'ultima porrà i giocatori nei panni di un cadetto dello Squadrone 42, una sorta di legione straniera intergalattica.