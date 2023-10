Star Citizen: la data d'uscita di Squadron 42 è vicina? I fan ne sono certi

Non manca molto al CitizenCon, l'evento dedicato a Star Citizen in cui si parlerà anche del futuro del gioco ambientato nello spazio. A tal proposito, gli appassionati sono sicuri che in occasione del raduno vi sarà anche un annuncio in merito a Squadron 42.

Come fanno notare alcuni utenti su ResetEra, le immagini che mostrano il calendario del CitizenCon includono anche un appuntamento incentrato esclusivamente sulla tanto attesa modalità single player. Sebbene non sia da escludere che sul palco dell'evento gli sviluppatori si limiteranno a mostrare qualche nuova sequenza di gameplay, c'è chi è sicuro che Cloud Imperium Games coglierà l'occasione per svelare al pubblico la data in cui sarà possibile vivere la campagna per giocatore singolo.

Dopotutto si parla da anni di un possibile arrivo nel 2024 e non è così improbabile che la software house sia in procinto di svelare quando avverrà il lancio di questa componente del gioco.

In attesa di scoprire quali saranno le novità annunciate dagli sviluppatori del titolo ormai in sviluppo da lungo tempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato proprio allo stato dello sviluppo di Star Citizen.