Star Citizen: un nuovo spettacolare gameplay in arrivo dal CitizenCon

Nel corso del keynote dedicato asvoltosi alha mostrato una nuova e spettacolare demo del gioco ancora in via di sviluppo.

Il gameplay mostra alcune delle caratteristiche che verranno introdotte dopo la pubblicazione dell'Alpha 3.0, che secondo il director verrà pubblicata in "un futuro prossimo". Dopodiché, il team di sviluppo seguirà una scaletta trimestrale, con l'aggiunta regolare di nuovi contenuti per backer, oltre ai soliti grandi aggiornamenti che verranno resi disponibili solo quando realmente pronti.

Tra le altre cose, è stata introdotta la possibilità di comprare e affittare le navi, mentre il pianeta ArcCorp, ora completamente modellato, può essere sorvolato ed esplorato. Ed è proprio qui che comincia la demo. Ciò che viene mostrato a schermo lascia a bocca aperta: si tratta di un pianeta molto simile a Coruscant della saga di Star Wars, ricoperto da gigantesche città. Non ci sono solo edifici, ma anche tanti luoghi per atterrare, negozi, veicoli in movimento e personaggi non giocanti che forniscono quest. Dopo l'uscita dal pianeta, avvenuta senza interruzioni, la demo continua su una stazione spaziale, e poi su un pianeta completamente differente (Hurston), con le sue gigantesche città, fabbriche di armi e deserti.

Cosa ve ne pare? Si tratta indubbiamente di un gioco impressionante. Star Citizen ha ormai raggiunto e superato i 162 milioni di dollari nella campagna di crownfounding. Il titolo di Cloud Impeium Games è previsto esclusivamente su PC, ma purtroppo è ancora sprovvisto di una data di lancio.