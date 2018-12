Star Citizen: dopo sette giorni di prova gratuita, raccolti altri 7 milioni di dollari

Come mi avevamo già segnalato, per celebrare il primo anniversario dell'introduzione di Hurston, gli sviluppatori di Star Citizen avevano organizzato un'intera settimana di prova gratuita del gioco. Conclusosi venerdì 30 novembre, sembra che l'evento abbia prodotto ottimi risultati!

Durante la settimana di prova denominata "Free to Fly", molti giocatori hanno infatti deciso di contribuire alla campagna di crowfunding del gioco di Cloud Imperium Games. Nel corso dei sette giorni di durata dell'evento, lo sviluppo di Star Citizen è stato sostenuto con circa sette milioni di dollari! Questo straordinario risultato ha così portato il totale della campagna crowfunding legata al titolo a circa 208 milioni di dollari.

Un risultato sicuramente incoraggiante per gli sviluppatori di Cloud Imperium Games. La campagna di finanziamento di Star Citizen, avviatasi nel 2012, aveva superato la soglia dei duecento milioni di dollari già a metà novembre, stabilendo un notevolissimo risultato per un gioco che, attualmente, si trova ancora nella fase alpha di sviluppo. Voi cosa ne pensate? Avete approfittato della settimana di prova gratuita per fare conoscenza con le meccaniche di gioco di Star Citizen? Ne approfittiamo per rammentarvi che, ad ora, l'unica piattaforma su cui è atteso il gioco di Cloud Imperium Games è il PC.