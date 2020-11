Star Citizen: due nuovi video mostrano le novità dell'expo e i progetti per il futuro

Giornate intense in casa Cloud Imperium Games che in occasione della tradizionale prova gratuita di Star Citizen ha pubblicato una serie di video che mostrano le prossime novità in arrivo nell'ambizioso simulatore spaziale.

Il primo trailer si concentra sull'apertura dell'alien hall parallelamente all'Intergalactic Entertainment Expo 2590 che si tiene in questi giorni nell'universo simulato di Star Citizen. Nel filmato è possibile dare un primo sguardo ad alcune vecchie navi "rimasterizzate" per l'occasione: stiamo parlando dell'Esperia, dell'Aopoa e di Banu.

Il secondo video si focalizza invece sulle nuove feature che sono state implementate con il recente Mercury Star Runner, prima di passare alle novità previste per il futuro prossimo tra cui meritano una menzione i nuovi ponti per la raffineria della stazione spaziale, le aree di attracco, le inedite nubi di gas, per poi passare ad una prima occhiata per gli interni della Crusader Hercules Starlifter e della Tumbril Nova appena entrata in produzione.

Insomma, il lungo processo di sviluppo di Star Citizen sembra procedere, anche grazie all'immenso capitale a disposizione dello studio che durante questo expo è arrivato a superare i 326 milioni di dollari. Cloud Imperium Games verrà poi affiancata dallo studio Turbulent nella creazione delle galassie.