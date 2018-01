Star Citizen: ecco alcune delle novità che verranno introdotte dalla versione Alpha 3.1

Nel nuovo episodio diha aggiornato i giocatori sullo stato dei lavori e su alcune delle novità che verranno introdotte con l'diin arrivo a fine marzo.

Innanzitutto, questa nuova versione punterà a valorizzare quanto di buono è già stato introdotto dalla 3.0. Gli sviluppatori si focalizzeranno in particolare sull'ottimizzazione e sulle performance, che dovrebbero migliorare in maniera piuttosto marcata. L'interfaccia utente sarà rifinita per migliorare la leggibilità e l'usabilità, e verranno apportati alcuni cambiamenti all'interfaccia di combattimento.

Tra le nuove funzionalità che verranno introdotte, si segnala la possibilità di lanciare una richiesta di soccorso in caso di incidente, che creerà un punto di navigazione sulle mappe degli altri piloti in zona che potranno così andare in aiuto del malcapitato. Roberts ha poi rimarcato ancora una volta i vantaggi degli aggiornamenti trimestrali, che consentono al team di essere puntuali con le scadenze e di mettere a disposizione degli utenti funzionalità già rifinite.

Star Citizen, che sta per raggiungere i 177 milioni di dollari raccolti, è previsto esclusivamente per PC ma è ancora privo di una data d'uscita definitiva. L'Alpha 3.1, invece, verrà pubblicata alla fine del mese di marzo. Avete già dato un'occhiata alle oltre due ore di gameplay del modulo single player Squadron 42?