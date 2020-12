Star Citizen e l'effetto Cyberpunk 2077: Squadron 42 uscirà quando 'girerà alla grande'

In una lunga lettera aperta indirizzata ai propri fan per augurare loro buone feste, il boss di Cloud Imperium Games, Chris Roberts, è tornato sulla delicata questione dei tempi di sviluppo astronomici di Star Citizen per discutere della finestra di lancio della campagna singleplayer Squadron 42.

Riallacciandosi all'annuncio dell'ennesimo rinvio della Beta di Squadron 42, il massimo esponente della casa di sviluppo e produzione californiana che sta plasmando questo ciclopico simulatore spaziale afferma che "la nuova Roadmap non ha lo scopo di fornire alle persone una stima anticipata su quando sarà completato Squadron 42. [...] Come ho precisato all'inizio di quest'anno, Squadron 42 'sarà pronto quando sarà pronto', nel senso che non lo pubblicheremo solo per rispettare la scadenza di una data di lancio, ma quando tutta la tecnologia e i suoi contenuti saranno finiti e solo quando sarà rifinito e funzionerà alla grande".

Il "funzionerà alla grande" citato da Roberts non fa che riecheggiare nelle mente degli appassionati di giochi sci-fi le parole scelte dai vertici di CD Projekt per descrivere le versioni console di Cyberpunk 2077, riferendosi soltanto alle trasposizioni per PS5 e Xbox Series X/S ma senza fornire alcun approfondimento sulle edizioni PS4 e Xbox One base afflitte da bug e malfunzionamenti vari.

Tornando a Chris Roberts e allo sviluppo di Star Citizen, il boss di Cloud Imperium rende ancora più evidente il riferimento a Cyberpunk 2077 e ai suoi problemi di lancio specificando che "non sono disposto a compromettere lo sviluppo di un gioco in cui credo con tutto il cuore e l'anima, sento che farei un enorme danno a tutti i membri del team che hanno lavorato duramente a Squadron 42 se decidessi di affrettare i tempi di lancio. Negli ultimi anni ho visto più di qualche titolo cadere in questo tranello e uscire prima che fosse privo di bug e completamente rifinito. Ciò che è accaduto alla fine di quest'anno non fa eccezione, questo è solo un promemoria che mi ricorda quanto sono fortunato ad avere dalla mia una community così solidale e un team che segue un modello di sviluppo votato al bene degli utenti, non dei numeri di vendita trimestrali o deciso a pubblicare un gioco in tempo per lo shopping natalizio".