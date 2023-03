Star Citizen: l'espansione dell'universo sci-fi prosegue con le basi aliene sotterranee

I 550 milioni di dollari raccolti da Star Citizen sono il perfetto viatico per il nuovo video diario condiviso da Cloud Imperium per mostrare il lavoro che sta portando avanti per concretizzare la visione creativa di Chris Roberts.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalle fucine digitali di Cloud Imperium ci porta nel sottosuolo di un lontano mondo per farci passeggiare tra i corridoi di una gigantesca base ipogea che, a detta degli sviluppatori, farà da sfondo a tantissime attività.

La struttura sotterranea mostrata nel video, in effetti, sembra essere davvero enorme, tanto in ampiezza quanto in 'altezza': i livelli che la compongono alternano aree ricreative a "zone di comando" dove poter ottenere incarichi e interagire con gli altri esploratori spaziali. A detta dei ragazzi di Cloud Imperium, a prescindere dalle ore trascorse all'interno di queste strutture ci sarà sempre qualcosa da scoprire.

I lavori sulle basi aliene sotterranee, però, non sono ancora ultimati e seguiranno il percorso tracciato dal team diretto da Chris Roberts per estendere e arricchire costantemente l'offerta ludica, narrativa e contenutistica di Star Citizen, un titolo che sembra guardare al lancio della versione 1.0 con la stessa 'curiosità distaccata' di una giovane stella che osserva divertita il caos dei protopianeti che si scontrano e vengono espulsi dal suo sistema.