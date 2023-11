Star Citizen: l'evoluzione grafica del sandbox spaziale nel video 4K di StarEngine

L'interesse suscitato dal trailer in anteprima della tech demo di StarEngine sprona i vertici di Cloud Imperium a rituffarci nelle atmosfere aliene di Star Citizen con la versione 4K del video che mostra l'evoluzione tecnologica e la bontà grafica del motore utilizzato per dare forma al sandbox spaziale.

Adottato ufficialmente dai programmatori al seguito di Chris Roberts dopo l'abbandono del Lumberyard Engine di Amazon, il motore grafico StarEngine è una versione pesantemente modificata della terza iterazione del CryEngine di Crytek.

Grazie al fondo da oltre mezzo miliardo di dollari ottenuto per Star Citizen, Cloud Imperium ha potuto ampliare e arricchire costantemente il proprio motore grafico per integrare numerose tecnologie inedite: l'obiettivo finale era e rimane quello di trasportare gli appassionati del genere in un vero e proprio universo parallelo dove poter cimentarsi in sfide dogfight a bordo di caccia spaziali, lunghe esplorazioni ai margini del cosmo conosciuto e passeggiate tra gli alberi di un'immensa foresta aliena o all'ombra dei grattacieli che imperlano lo skyline di gigalopoli futuristiche.

L'estrema scalabilità dimostrata dalla versione più aggiornata del motore StarEngine nel renderizzare a schermo i dettagli più minuti della superficie dei mondi alieni e le sconfinate distese di stelle si rifletterà nel comparto grafico e nel gameplay senza segreti di Star Citizen Squadron 42, l'esperienza singleplayer sempre più prossima ad approdare nella già 'cosmica' offerta del sandbox sci-fi firmato da Roberts Space Industries.