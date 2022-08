Star Citizen, fondi vicini ai 500 milioni di dollari: partono le gare di kart spaziali!

La raccolta fondi portata avanti in questi anni da Cloud Imperium Games per finanziare il mastodontico progetto sci-fi di Star Citizen sta per tagliare il traguardo dei 500 milioni di dollari. Nel frattempo, gli sviluppatori ci mostrano una delle ultime novità introdotte nel sandbox spaziale: le gare di kart!

In coincidenza dell'ultima "video-chiacchierata" tra sviluppatori, i membri del team di Cloud Imperium hanno discusso del lavoro portato avanti in queste settimane per aggiungere ulteriori attività all'esperienza free roaming di Star Citizen.

La discussione intavolata dagli sviluppatori si è incentrata sulle gare di kart spaziali da poter disputare nella cornice del tracciato Snake Pit di Clio dalla versione Alpha 3.17.2. Il piano delineato da Cloud Imperium prevede la successiva introduzione di nuovi tracciati e di veicoli come il buggie Greycat PTV, oltre a tante altre sorprese non meglio specificate che verranno svelate da qui al lancio della versione Alpha 3.8.

Proprio come l'universo fantascientifico sognato da Chris Roberts e dai suoi sviluppatori, anche la campagna crowdfunding di Star Citizen non sembra conoscere limiti, se pensiamo che il kolossal sci-fi ha da poco superato i 492 milioni di dollari di finanziamenti e i 4 milioni di account registrati.