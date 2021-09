Star Citizen: la gestione dell'Inventario si fa iperrealistica con l'Alpha 3.15

Superate le critiche di "pubblicità ingannevole" per la vendita delle astronavi concent di Star Citizen, i ragazzi di Citizen Cloud Imperium Games si rituffano a capofitto nello sviluppo del kolossal sci-fi per illustrare la novità più importante della versione Alpha 3.15: la gestione iperrealistica dell'Inventario.

La patch 3.15 andrà infatti a stravolgere completamente il sistema di gestione dell'inventario per abbracciare le meccaniche fisiche che sovrintendono al sistema di navigazione dell'astronave e di molti altri aspetti dell'esperienza di gioco free roaming di Star Citizen.

Il nuovo inventario introdurrà delle limitazioni nel peso complessivo, nel numero e nelle dimensioni degli oggetti equipaggiabili o trasportabili con lo zaino: verrà così abbandonato l'attuale sistema che consente agli utenti di trasportare un numero indefinito di oggetti.

L'intera gestione dell'equipaggiamento passerà quindi per gli Inventari "fisici", ivi compreso il nuovo Inventario Personale che andrà a rappresentate il deposito "standard" del proprio alter-ego: quest'ultimo sarà determinato, ad esempio, dal numero di tasche presenti sulla tuta e dalla presenza di eventuali cinture, bisacce, mini-zaini e punti di aggancio per armi. Ci sarà poi spazio per degli Inventari Esterni come le casse di stoccaggio delle astronavi o altri contenitori per immagazzinare equipaggiamenti, anche qui con limitazioni legate alle dimensioni e al peso massimo degli oggetti da stipare al loro interno.

A chi ci segue, ricordiamo che con la pubblicazione dell'Alpha 3.14 di Star Citizen è possibile esplorare Orison, una spettacolare città fluttuante tra le nuvole tossiche (ma parzialmente terraformate) del gigante gassoso Crusader.