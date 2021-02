Star Citizen giocabile gratis per 10 giorni, crowdfunding oltre i 346$ milioni

Se avete sempre avuto la curiosità di provare con mano il tanto chiacchierato Star Citizen, potrebbe essere arrivata l'occasione perfetta per voi: l'ambizioso simulatore spaziale di Cloud Imperium Games è giocabile gratis grazie alla versione di prova disponibile da oggi fino al 25 febbraio.

Per essere in grado di partecipare all'evento dovrete innanzitutto creare un vostro account personale sul sito ufficiale del gioco se già non ne possedete uno, e quindi inserire il codice "GETINTOTHEVERSE" compilando il modulo che trovate visitando questa pagina. Una volta eseguiti questi due semplici passaggi, potrete mettere in download la versione Alpha 3.12 di Star Citizen e mettervi alla guida di numerose navicelle, tra cui citiamo la Anvil Arrow, MISC Prospector, MISC Freelancer, Consolidated Outland Mustang Alpha, Drake Dragonfly, e la RSI Aurora MR. Potrete dunque provare con mano l'ebrezza dell'esplorazione spaziale, ma potrete testare anche le caratteristiche del sistema di combattimento, recuperare risorse, e fare compravendita con i vari mercanti.

Star Citizen, nel frattempo, ha superato l'incredibile soglia di 346 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding. Nonostante alcuni giocatori si dicano scettici nei confronti del gioco, in versione Alpha ormai da svariati anni e senza l'ombra di una data di lancio definitiva, sembrano essere ancora tanti gli utenti che credono fermamente nelle potenzialità del progetto: nel solo 2020 sono stati versati 78.991.728 dollari nelle casse di Cloud Imperium Games per il prosieguo dello sviluppo del suo simulatore spaziale.

Il team di sviluppo ha intanto confermato che i video gameplay inerenti Squadron 42, ovvero la campagna single player di Star Citizen, saranno presentati al pubblico in prossimità del periodo d'uscita della versione definitiva del gioco.