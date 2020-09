Star Citizen sarà giocabile gratis per quasi due settimane, ecco tutti i dettagli

Per celebrare l'evento Ship Showdown 2020, Cloud Imperium ha dato il via ad un nuovo periodo di prova gratuito per il suo Star Citizen, che potrà quindi essere giocato senza costi aggiuntivi per circa due settimane.

Se siete quindi curiosi di provare con mano il simulatore spaziale dalle grandi ambizioni, non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale dedicata alla promozione (trovate il link in calce alla notizia), effettuare l'accesso con il proprio account o crearne uno ed inserire nella parte più bassa della pagina il seguente codice: SHOWDOWN2950. Confermando la serie di numeri e lettere potrete immediatamente procedere al download del gioco e vivere gratuitamente l'esperienza fino al prossimo 23 settembre 2020, ultimo giorno dello Ship Showdown 2020.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco:

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (con l'ultimo Service Pack)

CPU: Quad Core

GPU: scheda grafica con supporto alle DirectX 11 e con 2 GB di memoria video

Memoria: 16 GB

Archiviazione: 60 GB

Nel caso in cui il gioco dovesse piacervi, potrete decidere di acquistare uno dei tanti pacchetti disponibili e mantenere tutti i progressi effettuati nel corso del periodo free to play.

