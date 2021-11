Star Citizen giocabile gratis per due settimane: riparte l'Intergalactic Expo

Come promesso, Cloud Imperium Games ridà inizio all'Intergalactic Expo di Star Citizen e invita tutti gli appassionati di simulatori spaziali a parteciparvi per accedere alla prova gratuita di due settimane.

L'edizione 2021 (o, per meglio dire, 2951) dell'Intergalactic Aerospace Expo ha ufficialmente aperto i battenti e accoglierà tutti gli appassionati fino all'1 dicembre, dando vita a numerose iniziative promozionali e a tante attività che aiuteranno i giocatori a districarsi nell'enorme dedalo contenutistico di questa space opera interattiva.

Per tutta la durata dell'IAE 2951, la software house fondata e diretta da Chris Roberts terrà diversi "motorshow digitali" incentrati sui prodotti delle singole compagnie navali che popolano l'universo fittizio di Star Citizen.

Da qui all'1 dicembre, tutti coloro che accederanno ai server del kolossal sci-fi potranno testare oltre 120 astronavi, mezzi di trasporto ed equipaggiamenti futuristici: in calce alla notizia trovate alcune immagini che ritraggono la cannoniera Aegis Redeemer e le varianti Ion e Inferno del caccia Ares Starfighter.

Intanto, gli autori di Cloud Imperium Games guardano con fiducia al futuro del loro titolo in perenne evoluzione e, attingendo a un mostruoso budget da quasi 400 milioni di dollari, si apprestano a rivoluzionare i combattimenti spaziali di Star Citizen.