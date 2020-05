Star Citizen giocabile gratis in occasione dell'Invictus Launch Week

Avete sempre sognato di provare Star Citizen, gioco in sviluppo quasi otto anni grazie ad una campagna fondi epocale che ha permesso agli sviluppatori di racimolare più di 275 milioni di dollari? È arrivata la vostra occasione.

Cloud Imperium Games ha annunciato che Star Citizen sarà giocabile gratis per i prossimi undici giorni (fino al primo giugno). Per partecipare non dovete far altro che registrare un account a questo indirizzo e seguire le istruzioni a schermo. La prova gratuita coincide con il lancio della Invictus Launch Week, una sorta di convention in-game durante la quale i giocatori di Star Citizen possono dare un'occhiata alle migliori navi che i costruttori della United Empire of Earth (UEE) hanno da offrire e testarle gratuitamente. Molte di esse saranno anche disponibili all'acquisto a prezzo scontato nel Pledge Store. È inoltre possibile visitare l'expo center in-game. Per l'occasione, il team di sviluppo ha pubblicato lo spettacolare trailer della Invictus Launch Week che potete ammirare in cima a questa notizia. In calce, invece, trovate la relativa infografica.

Star Citizen, ricordiamo, si trova ancora allo stadio Alpha. Recentemente si è aggiornato alla versione 3.9, mentre il cospicuo aggiornamento 4.0 è atteso per il mese di agosto 2020.