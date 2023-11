Star Citizen: il gioco Sci-Fi sarà gratis per due settimane a novembre

Dopo aver svelato tutto sulla campagna single player Squadron 42, Cloud Imperium Games annuncia un nuovo periodo di prova gratuito per Star Citizen. A novembre potrete nuovamente immergervi nel mondo Sci-Fi ideato da Chris Roberts e soci, ormai in sviluppo da oltre dieci anni.

Per l'esattezza, Star Citizen sarà accessibile gratuitamente a partire dal 17 e fino al 30 novembre. Se non aveste mai provato con mano il simulatore spaziale, questa potrebbe rappresentare una buona occasione per rimediare.

Star Citizen è stato annunciato per la prima volta nel 2012 e da allora è rimasto in fase di sviluppo, finanziato principalmente da sforzi di crowdfunding che hanno portato gli sviluppatori raccogliere l'impressionante cifra di 600 milioni di dollari in circa un decennio di tempo. In Star Citizen, i giocatori possono spingersi attraverso le vaste distese dello spazio, creando un proprio alter ego curandone tutti i suoi dettagli e personalizzando e potenziando navi che possono costare cifre per nulla trascurabili. Questo mese si svolgerà l'"Intergalactic Aerospace Expo", uno showcase che i giocatori utilizzano per mostrare le loro navi, insieme ad aziende fittizie che pubblicizzano i loro prodotti, inclusa un'enorme collezione di circa 1.000 navi diverse, tutte pilotabili.

