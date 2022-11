Star Citizen gratis a novembre: torna l'Intergalactic Aerospace Expo

Superati i 500 milioni di dollari di finanziamento per Star Citizen, Cloud Imperium esorta tutti i patiti di siluppatori spaziali a unirsi alle celebrazioni per l'Intergalactic Aerospace Expo, con la possibilità di accedere gratuitamente ai server di Star Citizen per tutta la durata dell'evento.

La kermesse sci-fi dell'IAE 2952 ha inizio proprio quest'oggi, venerdì 18 novembre, e durerà fino al 30 novembre per coinvolgere tutti i fan in una serie di attività incentrate, ovviamente, sulla scoperta delle innumerevoli astronavi presenti nel kolossal fantascientifico di Chris Roberts.

Per tutta la durata dell'IAE di Star Citizen sarà possibile compiere dei voli di prova pilotando oltre 120 vascelli interplanetari. L'evento farà da sfondo anche a un tour sulle ultime navi, con due sale espositive allestite per accogliere i giocatori e ospitare le convention organizzate dai singoli produttori delle astronavi in vetrina.

Durante lo show assisteremo anche al reveal degli ultimi vascelli prodotti da Drake Interplanetary, Anvil Aerospace e Roberts Space Industries. Il piatto forte del tour sarà Drake Corsair, un'astronave ad alte prestazioni che potrà ospitare un equipaggio composto da massimo quattro giocatori e avventurarsi nei settori più remoti dello spazio grazie ai potenti armamenti e al serbatoio di grandi dimensioni.