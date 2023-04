Star Citizen è gratis per una settimana: aiutateli a risolvere i problemi più in fretta

All'indomani della pubblicazione della nuova patch 3.18.1 di Star Citizen, i ragazzi di Cloud Imperium Games hanno nuovamente deciso di aprire l'accesso al loro universo in prima persona a tutti i giocatori interessati dando il via ad una nuova settimana di prova gratuita.

Il nuovo Free Fly avrà luogo dalle ore 00:00 di domani 14 aprile fino alle 00:00 del 21 aprile: nel corso delle giornate programmate, i giocatori interessati avranno l'opportunità di esplorare l'universo persistente del gioco senza spendere neppure un centesimo, contribuendo inoltre allo sviluppo e al miglioramento del codice. A tal proposito, uno degli sviluppatori di Cloud Imperium Games, noto sul forum ufficiale come Zyloh-CIG, ha spiegato: "Lanciare un evento Free Fly è molto vantaggioso per noi, dal momento che ci permette di testate l'infrastruttura di gioco con un numero maggiore di videogiocatori. Più giocatori significa più dati, i quali ci aiutano a identificare e risolvere i problemi più velocemente. È una grande opportunità per noi, mentre continuiamo a migliorare il gioco. Vogliamo assicurarci di essere in grado di poter gestire il traffico che genera una base utenti in rapida espansione".

In aggiunta a ciò, il team ci tiene anche ad offrire ai partecipanti la possibilità di testare le aggiunte della Patch 3.18 di Star Citizen, denominata Last Legacies, che lo scorso mese di marzo ha introdotto nuove location, una revisione del sistema dei gargo, un'espansione delle meccaniche di recupero, nuove corse e molto altro. Il Free Fly comincerà tra poche ore, più precisamente allo scoccare della mezzanotte: monitorate il sito ufficiale di Star Citizen per essere sicuri di entrare tra i primi.