Star Citizen gratis: torna l'Invictus Launch Week, ecco le date e i contenuti della prova

Mentre proseguono i lavori sull'Update 4.0 di Star Citizen, Cloud Imperium Games invita tutti gli appassionati di simulatori spaziali a partecipare all'Invictus Launch Week 2953, con la possibilità di accedere gratuitamente ai server del kolossal sci-fi di Chris Roberts.

L'Invictus Launch Week è un evento che si lega alla lore di Star Citizen per dare modo all'United Empire of Earth Navy (UEEN) di festeggiare l'inizio del nuovo anno di reclutamento. Similarmente alle passate edizioni dell'Intergalactic Aerospace Expo, anche stavolta il team CIG darà modo ai fan del genere di compiere dei voli di prova pilotando oltre 70 veicoli interplanetari, un ventaglio di mezzi ipertecnologici che abbraccia astronavi da trasporto, da combattimento e multifunzione.

La kermesse fantascientifica organizzata fittiziamente dalla UEEN di Star Citizen ha inizio quest'oggi, venerdì 19 maggio, e si concluderà il 30 maggio. I partecipanti alla prova gratis di Star Citizen verranno trasportati sul pianeta ArcCorp per essere ospitati presso l'Area18, uno dei principali spazioporti commerciali del gioco.

I test di volo consentiranno agli utenti di acquisire pratica con il sistema di navigazione dei singoli vascelli in prova, per poi offrire tutte le indicazioni sulle dinamiche di gioco da sperimentare indossando la tuta pressurizzata del proprio alter-ego nel corso dei tanti eventi ingame previsti da Cloud Imperium Games. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Star Citizen, con tutte le informazioni per accedere gratuitamente ai server del simulatore spaziale nel corso dell'Invictus Launch Week 2953.