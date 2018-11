Star Citizen: in arrivo un'intera settimana di prova gratuita!

Una buona notizia per tutti i giocatori interessati a Star Citizen: è infatti in arrivo l'evento Free to Fly, un'intera settimana durante la quale sarà possibile provare gratuitamente il titolo.

A darne notizia è l'account Twitter ufficiale di Star Citizen, tramite un cinguettio che vi lasciamo in calce, come di consueto. Nello specifico, l'evento avrà luogo dal venerdì 23 al venerdì 30 novembre. Organizzato per celebrare il primo anniversario di Hurston, il primo pianeta esplorabile nel gioco, l'evento vi permetterà di provare gratuitamente ogni navicella e veicolo ad oggi disponibile in Star Citizen. I mezzi di trasporto disponibili durante il Free to Fly cambieranno ogni giorno alle 8 am PST: ogni navicella sarà dunque disponibile per un periodo di 24 ore. Potete consultare qui il calendario dettagliato.



Il sito dell'evento organizzato dalla Software House Cloud Imperium Games avvisa inoltre i videogiocatori che nel corso della settimana tra il 23 e il 30 novembre potranno esserci in serbo altre sorprese per i partecipanti al Free to Fly, ma per ora non sono disponibili ulteriori dettagli. Certamente una bella notizia per tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di scoprire le novità recentemente introdotte nel titolo dal nuovo aggiornamento 3.3. Vi ricordiamo infine che Star Citizen è attualmente atteso esclusivamente su PC.