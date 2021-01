Star Citizen inarrestabile, 2020 da record: superati i 340 milioni di dollari di budget

Annunciato da ormai più di 8 anni, il simulatore spaziale in sviluppo presso gli studi di Cloud Imperium Games non dispone ancora di una precisa data di pubblicazioni, ma il supporto al progetto da parte della community non sembra rallentare.

Ai progressi registrati nel 2020 su Star Citizen sul fronte del gamplay e dei contenuti, si sono infatti affiancati incredibili risultati sul fronte della compagna di crowfunding. Nel corso del solo 2020, l'ambizioso titolo sci-fi è infatti stato in grado di attirare la più che notevole cifra di 78.991.728 dollari, con dodici mesi che si sono chiusi sfiorando il traguardo degli 80 milioni di dollari. Con questi risultati, quello appena conclusosi si è qualificato come il miglior anno di sempre per la raccolta fondi avviata da Cloud Imperium Games. Il record precedente era detenuto dal 2019, durante il quale il crowfunding aveva totalizzato oltre 47 milioni di dollari. A fronte di questi dati, anche il tasso di crescita dei contributi annuali appare assolutamente impressionante.



Dalla presentazione del progetto fantascientifico ad oggi, Star Citizen ha visto la community videoludica investire complessivamente 340 milioni di dollari. Un budget che il team di sviluppo ha intenzione di tradurre in una produzione in grado di offrire performance ottimali sin dal lancio. Di recente, Cloud Imperium Games ha confermato che video gameplay di Squadron 42 saranno presentati all'avvicinarsi del periodo di uscita.