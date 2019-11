Star Citizen: iniziano le giornate di gioco gratuito dell'Intergalactic Aerospace Expo

Un'occasione ghiotta per tutti gli amanti del colossale progetto di Cloud Imperium Games. Da domani infatti sarà possibile giocare gratuitamente a Star Citizen grazie ad un altro evento Free Fly: basterà scaricare il client e si potrà partire alla conquista dello spazio senza acquistare un pacchetto di partenza.

L'evento Free Fly prenderà il nome di Intergalactic Aerospace Expo e si svolgerà dal 24 novembre al 5 dicembre. Per tutta la durata sarà possibile provare le oltre 100 astronavi disponibili nel gioco ed ogni giorno, uno dei produttori navali di Star Citizen presenterà la sua linea personale di veicoli. Durante l'evento sarà poi possibile provare il nuovo Welcome Hub attraverso il quale sarà possibile trovare "guide intergalattiche" tra i giocatori della community che aiuteranno i nuovi membri con le meccaniche base del gioco con specifici percorsi relativi al combattimento spaziale, al mining al trading e così via. Ovviamente l'hub di Star Citizen permetterà anche di accedere ai tutorial in single player. Per la giornata inaugurale saranno disponibili i veicoli dell'Anvil Aerospace tra cui il Valkyre, il Terrapin e l'Hornet. Cloud Imperium Games trasmetterà inoltre il suo evento annuale in diretta streaming su Twitch durante il weekend.

Per tutti quelli che non conoscono il progetto o che semplicemente vogliono sapere a che punto è arrivato, sulle nostre pagine è disponibile uno speciale su Star Citizen. Digital Foundry ha poi recentemente analizzato la grafica next-gen di Star Citizen.