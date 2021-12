Star Citizen: il Legatus Pack 2951 è disponibile alla 'modica' cifra di 40.000 dollari

Cloud Imperium Games ha lanciato il Legatus Pack 2951 di Star Citizen, un pacchetto comprensivo di numerose navicelle spaziali ed elementi cosmetici da sfoggiare all'interno del simulatore spaziale. Disponibile esclusivamente per i membri del Chairman's Club, il contenuto è disponibile per l'acquisto alla "modica" cifra di 40.000 dollari.

Al momento non è chiaro ciò che include esattamente il Legatus Pack 2951, ma i precedenti bundle confezionati da Cloud Imperium Games hanno spesso incluso centinaia di navicelle e altri oggetti in-game. Per mettere le mani su questi premi esclusivi, i giocatori sono arrivati a spendere in precedenza fino ai 36.000 dollari, una cifra superata da questo nuovo pacchetto.

Acquistando il Legatus Pack 2951 si dimostra evidentemente di voler supportare in maniera sostanziale lo sviluppo del progetto Star Citizen, che a onor del vero ha già raggiunto l'impressionante cifra di 400 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding. Il titolo Sci-Fi è tra i più ambiziosi mai presentati, tuttavia i lavori di Cloud Imperium Games vanno avanti dal 2012 e non c'è ancora nemmeno l'ombra di una data di lancio legata alla sua versione definitiva.

Star Citizen si è recentemente aggiornato alla Patch 3.16, un aggiornamento che ha introdotto la versione 2.0 di Jumptown e la variante Steel dell'astronave da trasporto Drake Cutlass.