Star Citizen: la maggior parte delle navi ottenibili con una pack da 27.000 dollari

Cloud Imperium Games ha da poco reso disponibile un nuovo ship pack per i backer di Star Citizen, l'ambizioso simulatore spaziale in arrivo su PC che ricordiamo essere attualmente in fase Alpha 3.1.4.

La compagnia offre un pacchetto particolarmente ricco, dal momento che vi sono incluse la maggior parte delle navicelle presenti nel gioco (117 per la precisione), tra cui la Anvil Carrack e la Aegis Sabre, insieme a 163 contenuti extra e la soundtrack digitale. Per quanto interessante, questo nuovo ship pack non sarà esattamente alla portata di tutti: per ottenere i suddetti contenuti di gioco, sarà necessario sborsare la bellezza di 27.000 dollari.

Il bundle è presente e disponibile per l'acquisto sulle pagine Roberts Space Industries, ma risulta visibile esclusivamente ai membri "Concierge", ovvero coloro che già hanno investito la somma minima di 1.000 in favore dello sviluppo di Star Citizen. Se proprio non riusciste a resistere alla tentazione, comunque, è possibile contattare il servizio clienti di CIG per poter ottenere ugualmente accesso al pack. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ricordiamo che Star Citizen è atteso su PC. Una data di lancio della versione definitiva del gioco non è ancora stata annunciata da Cloud Imperium Games. Il gioco ha raggiunto e superato i 180 milioni di dollari in campagna di crowdfunding.