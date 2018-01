Star Citizen: ecco a voi The Coil, una delle ambientazioni di Squadron 42

Nel nuovo episodio diintitolatoha nuovamente mostrato il modulo single player di

Gli sviluppatori hanno parlato di una delle ambientazioni che farà da sfondo alla campagna per giocatore singolo, The Coil, e delle sfide che hanno dovuto affrontare della creazione di qualcosa di così ambizioso e complesso. Questo luogo è il risultato di un'esplosione cosmica di proporzioni immani, che ha distrutto e letteralmente polverizzato i pianeti di un sistema. Per l'occasione hanno mostrato gli artwork realizzati nelle fasi iniziali della progettazione, oltre a come appare attualmente nel gioco. A meritare particolare attenzione è la tecnologia volumetrica utilizzata per la creazione delle grandi nubi cosmiche, che interagiscono nella loro interezza con il sistema di illuminazione messo a punto dagli sviluppatori.

Trovate il lungo video in apertura di notizia. Star Citizen, che ha ormai superato il tetto dei 177 milioni di dollari raccolti, è in sviluppo esclusivamente su PC, ma è ancora privo di una data d'uscita. Nell'episodio precedente di Around the Verse gli sviluppatori parlarono del processo di creazione delle navi e mostrarono la MISC Razor, una sorta di auto da Formula 1 spaziale.