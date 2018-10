Star Citizen: mostrata una nuova missione in multiplayer e la navicella Valkyrie da 330$

Nel corso di un keynote tenuto al CitizenCon 2018, quinta edizione della convention tenuta da Cloud Imperium Games, è stata mostrata una nuova ed interessante missione giocata in multiplayer online tratta dall'ambizioso simulatore spaziale Star Citizen, atteso su PC ad una data di uscita ancora sconosciuta.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, vede diversi gruppi di giocatori prendere parte alla missione ambientata nella città di Lorville (che secondo Chris Roberts si estende per 24 km, avvicinandosi alla grandezza di Austin, Texas), e mette in mostra i contenuti di gioco che verranno resi giocabili una volta che l'aggiornamento 3.3, ancora privo di una data, verrà rilasciato dalla compagnia. Il gameplay vede prima di tutto un team di giocatori affrontare dei nemici controllati dall'I.A., ma successivamente entrano in scena altri giocatori, alcuni ostili e altri alleati.



Il video che trovate invece a questo indirizzo ci consente inoltre di ammirare in azione la Anvil Valkyrie, navicella da guerra attualmente disponibile sui test server del gioco e che verrà rilasciata definitivamente in concomitanza con il lancio dell'update 3.3. La Anvil Valkyirie è considerabile un elemento di gioco stand-alone, e può essere acquistata per l'impegnativa cifra di 330$ (l'acquisto della navicella non vi garantisce l'accesso al gioco).

Ricordiamo che Star Citizen è atteso esclusivamente su PC. Attendiamo che CIG sia pronta ad annunciare la data di lancio definitiva del suo gioco. Intanto, potete gustarvi il nuovo trailer dedicato alla campagna single player Squadron 42.