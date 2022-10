Star Citizen non si ferma più: il kolossal spaziale celebra il CitizenCon 2952

Dopo aver superato i 500 milioni di dollari di finanziamenti per Star Citizen, il team di Cloud Imperium Games festeggia il CitizenCon 2952 snocciolando tutta una serie di statistiche sul coinvolgimento degli appassionati del kolossal spaziale.

L'appuntamento annuale con i propri fan offre agli sviluppatori al seguito di Chris Roberts l'opportunità di ribadire il proprio impegno nel rendere sempre più grande e ricco di contenuti l'universo di Star Citizen grazie, appunto, al coinvolgimento di un pubblico mai così vasto.

Stando a quanto sottolineato da Cloud Imperium, circa 1,7 milioni di giocatori (su un totale di 4,1 milioni di account registrati) ha acquistato il gioco e vi fa ritorno in maniera regolare per godere delle migliorie apportate dagli update di Star Citizen.

Sempre nella cornice del CitizenCon 20952, Chris Roberts e il suo team hanno spiegato che Star Citizen vanta una media di 50.000 giocatori unici giornalieri quest'anno, con picchi di 130.000 utenti connessi quotidianamente all'esperienza sci-fi. La crescita rispetto allo scorso anno è evidente, se consideriamo che nel 2021 Star Citizen aveva una media giornaliera di 32.000 giocatori.

L'interesse dei fan si riflette anche nella statistica sul numero di ore di gioco fruite giornalmente dagli utenti, passata dai 64 minuti del 2018 alle 3 ore del 2022, per un totale di 36 milioni di ore di gioco passate dagli esploratori spaziali. Per quanto riguarda il futuro, i vertici di Cloud Imperium promettono di velocizzare lo sviluppo degli update e dei contenuti inediti di Star Citizer: il team conta attualmente 835 sviluppatori in tutto il mondo, 500 dei quali andranno a formare da metà ottobre il nuovo studi di Manchester.