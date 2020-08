Star Citizen: tutte le novità del nuovo Alpha Update 3.10 intitolato 'Flight & Fight'

Cloud Imperium Games ha finalmente pubblicato la nuova patch per il kolossal spaziale Star Citizen. L'Alpha Update 3.10 intitolato "Flight & Fight" si concentra principalmente sulle meccaniche di base, aggiungendo nuova profondità ai controlli di volo e al combattimento.

L'Alpha Update 3.10 per Star Citizen aggiunge inoltre un nuovo tipo di veicolo chiamato ROC (remote mineral collector), aggiornamenti a vari navi e tanto altro. Secondo Cloud Imperium Games questa patch "segna un passo significativo verso la nostra versione finale di Star Citizen".

Per quanto riguarda gli aggiornamenti alla meccanica di volo, quest'ultima tiene ora conto delle curve di efficienza dei propulsori, degli effetti del vento sulle superfici aerodinamiche e dell'accelerazione della nave. Il combattimento ad alta velocità prevede invece aggiornamenti alle torrette e alle armi fisse con miglioramenti delle armi da fuoco e del targeting.

L'update introduce inoltre nuove armi elettroniche come l'Atzkav Sniper Rifle e la Yubarev Energy Pistol che i giocatori possono aggiungere al proprio arsenale. Novità anche per la Trading App che consente di trasferire i fondi tra i giocatori. Trovate tutti i dettagli nel video in calce alla news. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Citizen ha recentemente superato i 300 milioni di dollari raccolti nella campagna di finanziamento.