Star Citizen: un nuovo studio di sviluppo si occuperà della 'creazione di mondi'

Il progetto infinito di Star Citizen sembra non avere limiti e si arricchisce di un nuovo studio che affiancherà Cloud Imperium Games nello sviluppo dell'ambizioso kolossal sci-fi e che si occuperà principalmente della progettazione di nuove mondi e galassie.

Turbulent, questo il nome dello studio, andrà ad aggiungersi alla schiera di studi partner che stanno lavorando in maniera collaterale a Star Citizen. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato l'apertura di una nuova sede presso Montreal che si concentrerà sulla creazione di nuovi mondi per l'universo persistente del MMO spaziale. In generale Turbulent fornirà nuovi strumenti che faciliteranno lo sviluppi di sistemi stellari e pianeti inediti. Data la centralità di tale compito, lo studio prevede di allargare le proprie fila fino a cento nuovi sviluppatori, a seconda delle necessità.

In questi giorni Chris Roberts e compagni hanno dato il via all'evento Intergalactic Aerospace Expo 2950 che permetterà a tutti i viaggiatori spaziali interessati di provare gratuitamente Star Citizen fino al prossimo 2 dicembre. Sul fronte della componente single player invece Cloud Imperium Games ha recentemente rinviato (ancora una volta) l'uscita della campagna Squadron 42. In attesa di saperne di più non resta che accontentarsi delle scorribande spaziali in multiplayer.