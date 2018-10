Star Citizen: un nuovo trailer per la campagna single player Squadron 42

Al termine del CitizenCon è stata mostrato un nuovo trailer di Squadron 42, la campagna single player del gioco targato Cloud Imperium Games. Il trailer dal taglio cinematografico introduce i giocatori alla trama del modulo in singolo.

Il video vede la partecipazione di star come Mark Hamill e Gillian Anderson, purtroppo però non ci sono altri dettagli riguardo la data di uscita di Squadron 42, gli sviluppatori hanno in programma di rendere pubblica la roadmap a dicembre con l'obiettivo di seguirla e rispettarla in ogni minimo dettaglio.

Nel corso del CitizenCon inoltre è stato reso noto che Star Citizen ha ricevuto finanziamenti pari a 195 milioni di dollari e può contare attualmente su oltre due milioni di utenti registrati.