Star Citizen: il nuovo trailer presenta la (costosa) nave coloniale Pioneer

Nel corso delche si è svolto a Francoforte due giorni fa,ha presentato la nuova nave colonialeche sarà inserita nel gioco, accolta con notevole entusiasmo dai fan.

La Pioneer consentirà ai giocatori di schierare il proprio avamposto su un pianeta, che potrà poi essere successivamente trasformato in un vero e proprio insediamento. Questa è solo un'altra delle tante opportunità di gameplay che verranno messe a disposizione nel prodotto finito.

La nave è al momento disponibile all'acquisto a ben 915 dollari, e tutto il ricavato verrà utilizzato dal team nello sviluppo del gioco. Non temete tuttavia, la Pioneer potrà tranquillamente essere acquistata con la valuta di gioco quando Star Citizen arriverà ufficialmente sul mercato. Potete ammirarla nel trailer in cima alla notizia, che tenta di evocare nello spettatore un senso di meraviglia e anche la gioia dell'esplorazione dell'ignoto. Cosa ve ne pare?

Il CitizenCon di quest'anno ha offerto un assaggio dei contenuti per il multiplayer previsti per il titolo, e non sulla campagna single-player intitolata Squadron 42. Durante il keynote Chris Roberts ha anche presentato i pianeti Coruscant e Hurston.

Chissà quando avremo la possibilità di mettere le mani sul prodotto finale. Star Citizen ha ormai raggiunto e superato i 162 milioni di dollari nella campagna di crownfounding, ma purtroppo è ancora sprovvisto di una data di lancio ufficiale.