Star Citizen: un nuovo video illustra il processo di creazione delle navi

Puntuale come ogni settimana,ha pubblicato un nuovo video della seriededicata al suo imponente simulatore spaziale attualmente in via di sviluppo,

A questo giro, viene illustrato il processo di creazione delle navi, dalla fase concettuale fino alla realizzazione del modello finale che viene inserito nel gioco. Per l'occasione è anche stata mostrata la MISC Razor, una nave da corsa che sembra a tutti gli effetti un'auto da Formula 1 spaziale, che potete ammirare nella galleria in calce. Il concept della nave è definitivo e può già essere acquistata, ma il team è ancora al lavoro sul modello in-game che verrà inserito prossimamente nell'Alpha. Quando ciò avverrà, il prezzo verrà incrementato.

La scorsa settimana il team ci aggiornò sullo stato dei lavori della versione 3.1 dell'Alpha, che debutterà a fine marzo con diverse ottimizzazioni alle performance, un'interfaccia utente perfezionata e alcune novità come la possibilità di lanciare delle richieste di soccorso. Star Citizen, che nei giorni scorsi ha sfondato il muro dei 177 milioni di dollari raccolti, è in sviluppo esclusivamente per PC ma è ancora privo di una data d'uscita definitiva.