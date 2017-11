Star Citizen: un nuovo video mostra i viaggi quantici, superati i $164 milioni

hanno pubblicato un nuovo video dedicato ain cui vengono mostrati i viaggi quantici.

Per la precisione, viene illustrato in che modo sono stati revisionati in vista dell'uscita della versione alpha 3.0. Non si tratterà di viaggi monotoni e noiosi all'interno di un tunnel di luce, poiché gli sviluppatori stanno lavorando per rendere il più interessante possibile questa caratteristica: verrà tenuta in considerazione la distanza, la velocità di percorrenza e il tutto sarà arricchito da effetti particellari che già da ora appaiono stupendi.

Intanto, l'inarrestabile campagna crownfounding ha raggiunto e superato un altro incredibile obiettivo: sono ben 164 i milioni di dollari raccolti fino ad oggi, grazie al contributo di ben 1.909.613 backer.

Riuscirà il titolo a rispettare le elevatissime aspettative? Star Citizen è al momento previsto esclusivamente su PC, ma è ancora privo di una data d'uscita ufficiale. Lo scorso mese si è svolto il CitizenCon, dove tra le altre cose è stata presentata la nave coloniale Pioneer ed è stato mostrato un lunghissimo video gameplay di oltre un'ora.