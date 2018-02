Star Citizen: i nuovi video-speciali sono dedicati ai combattimenti spaziali e alle armi

Nel corso della scorsa settimanaha pubblicato i nuovi episodi di, grazie ai quali possiamo scoprire nuovi dettagli sul processo di sviluppo e sulle sfide che sta affrontando il team.

Il primo, che potete ammirare in apertura, si focalizza sul bilanciamento delle armi, sia nei combattimenti a terra che tra le aeronavi, e fornisce anche un assaggio della prima iterazione del sistema di personalizzazione del personaggio. Nel secondo, visibile in calce, i tech designer John Crewe e Andy Nicholson parlano invece in maniera più approfondita dei combattimenti spaziali e del bilanciamento delle navi.

Star Citizen è in sviluppo esclusivamente per PC. Ha da poco sfondato il muro dei 178 milioni di dollari raccolti, ma è ancora privo di una data d'uscita. Recentemente gli sviluppatori hanno mostrato una delle ambientazioni della campagna per giocatore singolo Squadron 42, The Coil.