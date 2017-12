Star Citizen: oltre due ore di gameplay per il modulo single player Squadron 42

In occasione di un recente livestream,ha svelato nuove informazioni su, il modulo single player di Star Citizen . Disponibili anche due nuovi video gameplay, con oltre due ore di giochi tratti dalla versione pre-alpha della campagna.

Apprendiamo che i personaggi controllati dall'IA seguiranno determinate routine comportamentali, ma i giocatori saranno in grado di sbloccare nuove linee di dialogo ed eventi narrativi interagendo semplicemente con essi. Stando alle parole di Chris Roberts, lo script di Squadron 42 si estende fra le 1600 e le 1700 pagine, per quella che si preannuncia un'avventura molto ricca anche in termini di storytelling.

Il team sta inoltre puntando a rimuovere ogni barriera tra gameplay e sequenze cinematiche, con l'obiettivo di creare un'esperienza ancora più credibile ma al contempo spettacolare. Sul fronte dei combattimenti, invece, l'IA dei nemici è ancora in lavorazione, ma già da adesso sono in grado di reagire alla presenza del giocatore, di parlare fra loro e di trovare copertura durante le sparatorie.

Infine, immancabile l'aggiornamento sui progressi raggiunti con il crowdfunding: nel momento in cui riportiamo la notizia, Star Citizen ha raccolto la bellezza di $174.139.371 con oltre 1.944.020 utenti registrati. Se volete saperne di più sul modulo single player, vi ricordiamo che sono stati diffusi i requisiti di sistema minimi di Squadron 42.