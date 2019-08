Star Citizen: organizzata una costosissima cena per annunciare una nuova nave

Sta facendo discutere molto la recente iniziativa degli sviluppatori di Star Citizen, il simulatore spaziale che ha raccolto un'incredibile quantità di fondi su Kickstarter.

Sembra infatti che Cloud Imperium Games Corporation abbia dato l'opportunità ad una ristretta cerchia di giocatori di partecipare ad una cena galante lo scorso 24 agosto 2019 a Francoforte, in Germania. I biglietti per partecipare all'evento, il cui costo era di circa 270 dollari, consentivano non solo di prendere parte alla costosa cena, ma anche di assistere alla presentazione di una nuova nave tanto esclusiva quanto costosa. Parliamo della Aegis Nautilus Solstice Limited Edition, un oggetto da ben 675 dollari che include nel pacchetto un'assicurazione a vita, un hangar, un numero di serie unico e una skin Nautilus Solstice. A rendere furiosi alcuni utenti è il fatto che l'intero evento non solo abbia richiesto una quantità di denaro non da sottovalutare, ma anche che la navicella in questione possa essere solo prenotata e non sia attualmente disponibile all'interno del gioco. Parliamo insomma del preorder di un "oggetto di lusso virtuale".

Vi ricordiamo che di recente si è parlato di problemi allo sviluppo di Star Citizen, dovuti probabilmente alla cattiva gestione dei fondi da parte del team.