Star Citizen perde un pezzo importante: il live game director molla dopo 9 anni

Anche se Star Citizen ha raccolto fondi per 117 milioni di dollari nel 2023 segnando così un nuovo record per la campagna di crowdfunding relativa al gioco, un fulmine a ciel sereno colpisce Cloud Imperium Games: il live game director Toddy Papy lascia la compagnia dopo 9 anni.

In questi anni Papy ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di Star Citizen, che perde così una delle sue figure chiave: non sono chiari i motivi che avrebbero spinto l'autore ad abbandonare Cloud Imperium Games, visto che sul suo profilo LinkedIn si limita semplicemente a riportare la fine del suo lavoro presso la compagnia. Sembra inoltre che Papy non sia stato l'unico sviluppatore a mollare la compagnia, visto che anche un altro sviluppatore chiave di Star Citizen, Dan Truffin, avrebbe lasciato l'azienda. In aggiunta anche il QA Manager Vincent Sinatra sarebbe ora fuori da Cloud Imperium Games, mentre altri autori come Tony Z non sarebbero più attivamente al lavoro sui progetti collegati a Star Citizen pur continuando comunque ad essere parte della software house.

Nel frattempo tutto tace sulla campagna single player Squadron 42 di Star Citizen, il cui sviluppo sembrava ormai a buon punto, mentre l'intero progetto annunciato in sviluppo già dall'ormai lontano 2010 sembra ancora lontanissimo dal suo esordio sul mercato. Non resta che aspettare maggiori novità da Cloud Imperium Games e di scoprire come la compagnia intenderà muoversi dopo l'addio di Papy.