Star Citizen e il 'problema' delle dimensioni delle astronavi: ne parlano gli sviluppatori

Sullo sfondo delle gare di kart spaziali di Star Citizen, il team di Cloud Imperium ha tenuto una sessione di Domande e Risposte per discutere di uno degli aspetti più dirimenti dell'esperienza di gioco offerta dal sandbox spaziale, ovvero l'importanza delle dimensioni delle astronavi da acquisire e pilotare.

Nel Q&A, gli sviluppatori al seguito di Chris Roberts descrivono infatti l'attuale universo ingame di Star Citizen come un luogo che sprona gli utenti a possedere dei vascelli sempre più grandi, in funzione dello spazio a disposizione all'interno dell'astronave che, ovviamente, delle capacità di esplorazione e combattimento offerte.

A detta degli autori di Cloud Imperium, però questo approccio è destinato a cambiare nel prossimo futuro: in un particolare passaggio del Q&A, gli sviluppatori spiegano che "nella nostra visione a breve e a medio-lungo termine, pensiamo che Star Citizen debba evolversi in modo tale da incoraggiare i giocatori a utilizzare dei veicoli più piccoli o delle astronavi 'minori', piuttosto che andare costantemente alla ricerca di vascelli di dimensioni sempre più grandi. In futuro, probabilmente preferirete avere accesso a due astronavi di piccole dimensioni piuttosto che a due vascelli di grandi dimensioni".

La discussione intavolata da Cloud Imperium apre delle interessanti riflessioni sul futuro di Star Citizen: l'utilizzo "privilegiato" di vascelli di piccole dimensioni, infatti, suggerisce l'arrivo di attività ed esperienze sandbox ben diverse da quelle che potrebbero coinvolgere le sole astronavi madre o i vascelli più grandi. Il team di Cloud Imperium, però, preferisce non entrare nel merito delle sorprese previste, anche se possiamo facilmente prevedere l'introduzione di battaglie spaziali tra caccia di piccole dimensioni, gare da svolgersi a gravità zero o sulla superficie di qualche pianeta alieno, l'utilizzo di esoscheletri per l'estrazione mineraria e quant'altro possa servire a rendere più "a misura d'uomo" l'universo di Star Citizen.

Nell'immediato futuro, gli autori di Cloud Imperium prevedono di arricchire l'offerta ludica e contenutistica di Star Citizen con relitti, astronavi e tanta esplorazione.