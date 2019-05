Star Citizen: problemi allo sviluppo per la cattiva gestione del denaro?

Star Citizen è entrato nel suo ottavo anno di sviluppo, ma la fine non sembra ancora essere all'orizzonte. L'uscita dell'ambizioso titolo di Chris Roberts e Cloud Imperium Games era inizialmente fissata per il 2014, ma da allora è stata spostata innumerevoli volte.

In tutti questi anni, il team è riuscito a raccogliere la stratosferica cifra di 288 milioni di dollari, 242 milioni dei quali ottenuti grazie al crowdfunding dei fan. Eppure, nonostante tutto questo denaro, il termine dei lavori sembra essere ancora molto lontano a giudicare dallo stato delle ultime Alpha giocabili. Nessuno dei 100 sistemi stellari promessi, ad esempio, è stato completato.

Qualcosa sicuramente non sta andando come previsto, pertanto Forbes ha deciso di indagare più a fondo. Come sempre accade in progetti di tali dimensioni, tutti i problemi non possono essere attribuiti ad un'unica causa. Tra le più importanti, in ogni caso, sembra esserci la cattiva gestione della compagnia e del denaro da parte di Chris Roberts. Nel ritratto della situazione fornito da 20 ex dipendenti di Cloud Imperium Games, il fondatore è stato descritto come un "micromanager e un pessimo gestore delle risorse". L'ambiente di lavoro, inoltre, è stato definito "caotico". La compagnia può attualmente contare su 537 impiegati dislocati in cinque differenti sedi, il cui salario complessivo è arrivato a 30 milioni di dollari nel 2017. Non ci sono indicazioni precise sulle paghe dei singoli dipendenti, ma pare che Roberts abbia comprato una casa da 4,7 milioni di dollari a Los Angeles lo scorso settembre. Egli afferma di aver guadagnato quei soldi grazie ai suoi successi precedenti a Star Citizen.

In ogni caso, nel report di Forbes ci sono molte storie che descrivono Roberts come inefficiente ed eccessivamente focalizzato su piccoli dettagli di poco conto. Un senior designer, ad esempio, ha lavorare per mesi su un singolo effetto visivo dello scudo di una nave, che è stato costretto a modificare numerose volte. Un lead character artist si è dimesso nel 2015 dopo aver trascorso ben 17 mesi a creare 5 personaggi: i tempi si sono allungati poiché l'approvazione sul lavoro finale tardava ad arrivare. Altri si lamentano per aver passato settimane a creare delle demo il cui unico scopo era quello di indurre i fan a comprare altre navi (e far lievitare i finanziamenti).

Stando a quanto riferito, quei 288 milioni di dollari sono quasi terminati, pertanto il team sta continuando a cercare soldi, anche attraverso la vendita di navi da 3.000 dollari. Dei 135 modelli totali previsti, solamente 87 sono stati completati. Gli altri 48 sono ancora delle semplici immagini. Lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il report di Forbes, è iniziata la settimana di prova gratuita di Star Citizen, che proseguirà fino al 9 maggio. I giocatori possono testare la build Alpha 3.5: tra le novità figurano una nave, un pianeta con una grande metropoli, un nuovo strumento per la personalizzazione del personaggio e il modello femminile. Quest'ultima funzionalità è stata definita da Roberts "incredibilmente impegnativa".