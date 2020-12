Star Citizen: tutti i progressi del 2020 in un nuovo video firmato Cloud Imperium Games

Gli sviluppatori di Cloud Imperium hanno pubblicato un nuovo filmato che mostra tutti i progressi di cui l'ambizioso simulatore spaziale Star Citizen è stato protagonista nel corso del 2020, tra nuove ambientazioni, funzionalità ed una crescita generale dei giocatori.

Il lungo video che riepiloga i risultati ottenuti dallo sviluppo di Star Citizen inizia con una visita alla nuova raffineria introdotta nella versione Alpha 3.12 tra design, asset, illuminazione, comparto audio e atmosfera. Il filmato si sposta poi sulle principali implementazioni avvenute nel corso dell'anno: nuovi ambienti, pianeti, navi spaziali ma anche elementi di gameplay che ne hanno migliorato combattimenti ed esplorazione.

L'immenso e ambizioso progetto di Cloud Imperium ha recentemente superato i 338 milioni di dollari di finanziamenti in crowfunding, arrivando a toccare oltre 2.9 milioni di utenti registrati (tra giocatori paganti e account gratuiti). Recentemente la società ha annunciato l'arrivo di un nuovo studio di sviluppo che entrerà a far parte del team e che si occuperà in particolare della creazione di nuovi pianeti e galassie per Star Citizen.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Star Citizen è ormai in sviluppo da 8 anni e la beta della componente sigle player chiamata Squadron 42 è stata rinviata a data da destinarsi nel mese di ottobre.